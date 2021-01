“Ma è uno scherzo | Alfonso?” GF Vip | Tommaso Zorzi incredulo alla frase del conduttore Nessuno in casa riesce a crederci

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Al GF Vip è arrivato il momento perSignorini, di comunicare ufficialmente la data della finale. Un annuncio che tutti i Vipponi attendono con ansia da giorni. Per l’occasione ildecide di chiamare nella stanza Super Led solo i vip veterani di questa edizione, quelli entrati a settembre, per poter dare loro un incoraggiamento in più.Signorini rivela che nonostante ciò che si possa pensare anche per lui e per tutti gli autori non è stato facile portare avanti il reality così a lungo, dopodiché passa a leggere il comunicato: “Finalmente posso comunicarvi la data ufficiale”. E ancora: “Grande Fratello Vip finirà lunedì 1 marzo”. La notizia coglie i concorrenti impreparati, eSignorini, notando l’espressione stupefatta di Tomasogli chiede a cosa stia pensando. ...