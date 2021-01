Juve Stabia | i convocati di Padalino per il derby infrasettimanale con la Casertana

(Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di questo pomeriggio, il tecnico Pasqualeha reso nota la lista dei 23 calciatoriper il match, valevole per la 17a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 27 gennaio 2021, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Edgar Elizalde ha scelto il numero 4. Portieri: Lazzari, Russo, Tomei. Difensori: Allievi, Codromaz, Elizalde, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Troest. Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli. Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Golfo, Ripa, Romero. Indisponibili: Mastalli, Orlando, Rizzo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Iene_Stabiesi : Juve Stabia-Casertana, i convocati di Padalino #forzajuvestabia #followthewasps - ssjuvestabiaspa : Juve Stabia-Casertana, i convocati di Padalino #forzajuvestabia #followthewasps - NunzioMarrazzo : Casertana. Guidi alle prese con le assenze: i convocati in vista del derby con la Juve Stabia ???????? #Calcio,… - ideaRACatania : ???MASTALLI:LA SALERNITANA PREME. Il Catania ha già trovato accordo con il calciatore. Frenata dal budget non trova… - ideaRACatania : ???DI PIAZZA: CATANIA INTERESSATO. Le conferme arrivano da Catanzaro: Catania su Matteo Di Piazza. Il calciatore pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

StabiaChannel.it

Al termine della seduta di questo pomeriggio, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Casertana, valevole per la 17a giornata del campio ...Al termine della seduta di questo pomeriggio, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Casertana, valevole per la 17a giornata del campio ...