Inter-Milan, Gerry Scotti: “Pioli non si tocca. E’ facile criticare dopo…” (Di martedì 26 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Inter Milan - Gerry Scotti, nell'Intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del derby di questa sera di Coppa Italia Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 26 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE, nell'vista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del derby di questa sera di Coppa Italia Pianeta

Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - RaiSport : #Calcio Inter-Milan apre la tre giorni che definirà le semifinali della #CoppaItalia Guarda il video?? - FIGCfemminile : ?? | LA CLASSIFICA AGGIORNATA ?? Diteci, è di vostro gradimento?! ?? La NEWS ?? - solomondocalcio : Alle 20 andiamo in live su YouTube per seguire insieme il Derby della Madonnina tra Inter e Milan. Vi aspecto! INT… - ilnapolionline : Coppa Italia - (20,45) Inter/Milan, le possibili formazioni. In Tv la gara è per tutti - -