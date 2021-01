Inter-Milan, Conte: “Secondo anno consecutivo in semifinale. Merito soprattutto dei giocatori” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Milan, match dei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021 L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il Milan, e valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Rai Sport. Derby tiratissimo fino all’ultimo, poi la semifinale.”Sì, come l’anno scorso. Merito soprattutto dei calciatori che hanno Interpretato il derby nel modo giusto dal primo all’ultimo Secondo. Sfida contro un’ottima squadra, il Milan non è primo per grazia ricevuta; sono Contento”. Inter ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonionel post partita di, match dei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021 L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 2 a 1 contro il, e valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Rai Sport. Derby tiratissimo fino all’ultimo, poi la.”Sì, come l’scorso.dei calciatori che hpretato il derby nel modo giusto dal primo all’ultimo. Sfida contro un’ottima squadra, ilnon è primo per grazia ricevuta; sononto”....

