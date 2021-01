Inter | Berti | «Recuperato il gap con la Juventus | forse siamo anche più forti»

(Di martedì 26 gennaio 2021) Nicola, ex giocatore nerazzurro e bandiera, parla dell’di Conte e del gap con la Juve. Le sue parole Sulle pagine del Quotidiano Sportivo, Nicolaha parlato dell’e del gap con la. Le sue parole. LEGGI L’VISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Da tifosissimoista dico che abbiamoil gap con la. Laè sempre una grandissima squadra, ma ora l’non si può lamentare della rosa che ha. Manca solo una punta se proprio si dovesse fare male qualcuno,vicini alla Juve,più. Lo scontro diretto è stato dominato, non è stata data alcuna ...

sportli26181512 : Berti: 'Barella mi piace da morire. Questa Inter è più forte della Juve': Berti: 'Barella mi piace da morire. Quest… - MalcomJ66806952 : Nicolino usa roba forte?? - passione_inter : Berti: 'Il derby è sempre il derby. Juve? Inter forse più forte. Barella mi piace da morire. E su Suning...' -… - TUTTOJUVE_COM : Berti al QS: 'Suning non lascerà l'Inter. Ora ha la squadra più forte della Serie A' - junews24com : Nicola Berti: «Inter, recuperato il gap con la Juve. Forse siamo anche più forti» - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Berti

Calcio News 24

Nicola Berti, ex giocatore nerazzurro e bandiera, parla dell’Inter di Conte e del gap con la Juve. Le sue parole Sulle pagine del Quotidiano Sportivo, Nicola Berti ha parlato dell’Inter e del gap con ...Nicola Berti, ex leggenda nerazzurra, si è concesso ai microfoni del Quotidiano Sportivo in vista del derby di Coppa in programma questa sera a San Siro tra Inter e Milan: “Al derby si pensa sempre, u ...