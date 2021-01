Graduatorie ATA terza fascia | speciale AGGIORNATO | date | requisiti | news BOZZA Decreto e BOZZA tabella titoli

(Di martedì 26 gennaio 2021) FAQ Prima iscrizione e aggiornamentopersonale ATA: la domanda è attesa nelle prossime settimane. Si tratta della graduatoria utile ai fini delle supplenze. Nell'ultimo aggiornamento sono stati presentati due milioni di domande, con ingorgo delle segreterie scolastiche e conseguente rinvio dell'entrata in vigore degli elenchi all'anno successivo (2018). L'articolo .

Graduatorie personale ATA terza fascia, confronto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati: tempistica rinnovo è il nodo da sciogliere.La data dell’apertura delle graduatorie di terza fascia per il personale ATA non è ancora nota. In questo caso infatti, nella domanda di aggiornamento, potrebbe essere caricato solo il servizio effett ...