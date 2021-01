E’ lo storico inviato di Striscia La Notizia, in uno scatto di qualche anno fa: lo riconoscete? (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo riconoscete? E’ lo storico ed amatissimo inviato di Striscia la Notizia, in uno scatto di qualche anno fa, pubblicato sul suo profilo social. Sappiamo, sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere immagini sui social di quando erano giovani, o semplicemente dei teneri bambini. Ovviamente si tratta di una pratica che, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo? E’ loed amatissimodila, in unodifa, pubblicato sul suo profilo social. Sappiamo, sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere immagini sui social di quando erano giovani, o semplicemente dei teneri bambini. Ovviamente si tratta di una pratica che, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

robyromeroUITo : RT @fondpirelli: #MaurizioBarendson inizia la carriera giornalistica come inviato per “Il Tempo”. Alla RAI cura i servizi sportivi del tele… - fondpirelli : #MaurizioBarendson inizia la carriera giornalistica come inviato per “Il Tempo”. Alla RAI cura i servizi sportivi d… - fulvioabbate : Grazie a Bruno Magno, amico e storico grafico del Pci-Pds-Ds, che mi ha inviato questa immagine di cui è autore.… - AndreaEttori : La settimana del 'Monte' è sempre speciale. Nei prossimi giorni su @P300it la mia intervista a Roberto Boccafogli,… - Leo____24 : @giorgio_tmo @footballmilan Celata, inviato e giornalista storico ormai di LA7. Ha detto che in Senato per Italia V… -