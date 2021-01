Dispersi sul Monte Velino, riprese all'alba le ricerche (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Aquila - Sono riprese fin dalle primissime ore di luce di questa mattina le operazioni di ricerca dei quattro Dispersi sul Monte Velino. Con il miglioramento delle condizioni meteo, questa mattina sarà possibile trasportare con gli elicotteri i cani da valanga fino alla quota di 1800 m., zona in cui è stata individuata l’area di ricerca. Sarà trasportato in quota con gli stessi elicotteri anche un ponte radio dei Vigili del fuoco per assicurare la comunicazione tra i soccorritori. Saranno utilizzati anche droni per la supervisione aerea delle operazioni di ricerca. Il piano operativo è stato stabilito nella riunione serale tenuta al termine della giornata di ieri alla quale hanno tutte le Forze coinvolte nella ricerca. Il coordinamento delle operazioni è svolto dal posto di comando avanzato (PCA) dei Vigili del ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) L'Aquila - Sonofin dalle primissime ore di luce di questa mattina le operazioni di ricerca dei quattrosul. Con il miglioramento delle condizioni meteo, questa mattina sarà possibile trasportare con gli elicotteri i cani da valanga fino alla quota di 1800 m., zona in cui è stata individuata l’area di ricerca. Sarà trasportato in quota con gli stessi elicotteri anche un ponte radio dei Vigili del fuoco per assicurare la comunicazione tra i soccorritori. Saranno utilizzati anche droni per la supervisione aerea delle operazioni di ricerca. Il piano operativo è stato stabilito nella riunione serale tenuta al termine della giornata di ieri alla quale hanno tutte le Forze coinvolte nella ricerca. Il coordinamento delle operazioni è svolto dal posto di comando avanzato (PCA) dei Vigili del ...

