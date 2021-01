Covid, non solo tosse, febbre e polmonite: ecco i sei campanelli d’allarme che compaiono sulla pelle (Di martedì 26 gennaio 2021) Non solo tosse, febbre, bronchite o polmonite. Il Covid ha anche altre “strade” attraverso cui manifestarsi. Per esempio la pelle, con alterazioni cutanee all’apparenza banali. Uno studio tutto italiano, ne ha individuate ben sei che possono essere una manifestazione del coronavirus Sars-CoV-2 associata a diversi stadi della malattia. Lo studio è stato condotto con il supporto della Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast). È stato pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology. Covid, lo studio A coordinare lo studio è Angelo Valerio Marzano, ordinario di Dermatologia dell’università degli Studi di Milano. Marzano, informa una nota, è stato anche il primo paziente ad essere ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Non, bronchite o. Ilha anche altre “strade” attraverso cui manifestarsi. Per esempio la, con alterazioni cutanee all’apparenza banali. Uno studio tutto italiano, ne ha individuate ben sei che possono essere una manifestazione del coronavirus Sars-CoV-2 associata a diversi stadi della malattia. Lo studio è stato condotto con il supporto della Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast). È stato pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology., lo studio A coordinare lo studio è Angelo Valerio Marzano, ordinario di Dermatologia dell’università degli Studi di Milano. Marzano, informa una nota, è stato anche il primo paziente ad essere ...

matteosalvinimi : Buon lavoro al Presidente rieletto Rebelo de Sousa e complimenti per lo straordinario risultato ad André Ventura di… - ladyonorato : Noi diciamo da mesi che il governo Conte è responsabile per le migliaia di vittime. Ora spuntano i verbali del CTS… - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre Chi prese la decisione di non far scattare il piano pandemico in Italia e perché?… - giure99 : RT @ladyonorato: Noi diciamo da mesi che il governo Conte è responsabile per le migliaia di vittime. Ora spuntano i verbali del CTS a confe… - CeoBru : RT @LaVeritaWeb: Un'inchiesta della Procura di Roma sui bilanci del gruppo immobiliare e alberghiero guidato dal suocero di Giuseppi. Rigua… -