Contagi a scuola, Serafini (Snals): "40% positivi tra studenti di 14-18 anni, ma dove è avvenuto il contagio?" (Di martedì 26 gennaio 2021) Comunicato Snals - La discussione sulla riapertura delle scuole continua a essere animata, e non solo nel nostro Paese. In molti stati europei, dove le scuole sono rimaste aperte anche quando quelle italiane avevano prevalentemente adottato la didattica a distanza, ora il dibattito è diventato molto acceso.

