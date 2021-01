Challange dell’orrore su TikTok | bimbo di 9 anni si impicca in cameretta | è la seconda vittima in Italia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Orrore a Bari dove un bambino di 9è stato trovato senza vita dai suoi genitori con una corda intorno al collo. E’ accaduto ieri, lunedì 25 dicembre. Il bambino è stato trovato nella suaprivo di sensi. Nonostante la disperata corsa dei genitori in ospedale, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento l’ipotesi che si sta facendo strada maggiormente tra gli inquirenti è quella legata alle “” del social. Non ci sono davvero parole per raccontare l’orrore di questi “giochi” o “sfide”, che non sono altro che istigazione al suicidio per i bambini e i ragazzi più giovani e fragili. Se le indagini dovessero confermare questa ricostruzione, si tratterebbe di un caso simile ad Antonella Sicomero, la bambina di 10morta soffocata a Palermo con una ...