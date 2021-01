Bimbo di 9 anni muore impiccato a Bari (Di martedì 26 gennaio 2021) Un bambino di appena 9 anni è stato trovato morto impiccato nella sua casa di Bari. A trovarlo nella sua camera con una corda intorno al collo, i genitori, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il ritrovamento e l’intervento della polizia Dopo il tragico ritrovamento dei genitori, questi hanno immediatamente chiamato il 118 che ha allertato la polizia segnalando un suicidio. Naturalmente la polizia indagherà per ricostruire la dinamica dei fatti e, nel caso, confermare l’ipotesi del suicidio. Subito dopo sono state messe al corrente di quanto accaduto le Procure ordinaria e minorile, rivela Ansa. La pm di turno di Bari Angela Maria Morea ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici che erano presenti in casa in modo da rintracciare le ultime ricerche ma anche quanto accaduto prima che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Un bambino di appena 9è stato trovato mortonella sua casa di. A trovarlo nella sua camera con una corda intorno al collo, i genitori, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il ritrovamento e l’intervento della polizia Dopo il tragico ritrovamento dei genitori, questi hanno immediatamente chiamato il 118 che ha allertato la polizia segnalando un suicidio. Naturalmente la polizia indagherà per ricostruire la dinamica dei fatti e, nel caso, confermare l’ipotesi del suicidio. Subito dopo sono state messe al corrente di quanto accaduto le Procure ordinaria e minorile, rivela Ansa. La pm di turno diAngela Maria Morea ha disposto il sequestro di tutti i dispositivi elettronici che erano presenti in casa in modo da rintracciare le ultime ricerche ma anche quanto accaduto prima che ...

