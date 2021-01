Bc Partners-Inter, nella trattativa entra in campo Gianluca Vialli con la sua società: i dettagli (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo Il Sole 24 Ore, l'alleato trovato dall'Inter nelle ultime ore corrisponde alla società Tifosy Ltd. Leggi su 90min (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo Il Sole 24 Ore, l'alleato trovato dall'nelle ultime ore corrisponde allaTifosy Ltd.

Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Inter, cambia il direttore finanziario con Bc Partners? 'Spunta un altro ex Juve' - - pignafisherman : @pisto_gol Maurizio bc partners porterà l'Inter sull'olimpo del mondo - Bianca34874951 : RT @CalcioFinanza: Inter-Bc Partners, in campo anche Tifosy e Vialli - infoitsport : Inter, cambia il direttore finanziario con Bc Partners? “Spunta un altro ex Juve” - infoitsport : CorSera – Svolta Inter, a giorni offerta Bc Partners: entra un secondo fondo? Cifre e scenari -