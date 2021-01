Arrestato ‘Fratellì’ | ha picchiato la compagna con una spranga E quando i carabinieri arrivano a casa | trovano di tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Algero Corretini, il rapper e influencer 1727Wrldstar, conosciuto per la sua esclamazione “ho preso il muro fratellì”, è statoper maltrattamenti, lesioni nei confronti dellae il pubblico ministero ha chiesto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Idi Ponte Galeria lo hanno raggiunto sabato scorso 23 gennaio, dopo la segnalazione della fidanzata, rimasta vittima di un’aggressione. La sera di venerdì scorso la donna ha chiesto aiuto alla madre, mandandole un messaggio, la quale avrebbe subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso al culmine di una lite nata per motivi banali, il cantante l’ha aggredita, costringendola a scappare disenza vestiti per mettersi in salvo, ma ...