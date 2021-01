Arezzo: rissa dopo la festa di compleanno. Quattro arresti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Erano arrivati dalla Valtiberina per festeggiare un compleanno e, dopo aver bevuto troppo, si rifiutano di andare via dal locale che sta chiudendo, provocando una rissa. In Quattro sono stati arrestati in piazza San Francesco. I fermi sono stati convalidati in tribunale e sono in corso gli accertamenti per identificare tutti coloro che hanno fatto a botte Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Erano arrivati dalla Valtiberina per festeggiare une,aver bevuto troppo, si rifiutano di andare via dal locale che sta chiudendo, provocando una. Insono stati arrestati in piazza San Francesco. I fermi sono stati convalidati in tribunale e sono in corso gli accertamenti per identificare tutti coloro che hanno fatto a botte

