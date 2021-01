A Roma i sindacati dei taxi portano un wc alla Raggi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Nella mattinata odierna, siamo stati costretti a portare la nostra protesta fin sotto le finestre della sindaca Virginia. Abbiamo portato un water in piazza del Campidoglio, per ricordare all’amministrazione comunale che le donne e gli uomini che compongono la nostra categoria, non sono solo costretti a subire i disagi e le difficoltà di natura economica legategrave crisi pandemica, ma con le attività di ristorazione e i bar sottoposti a nuove limitazioni, non possono neanche utilizzare i bagni per le proprie esigenze fisiologiche”. Così idel compartodi Fit-Cisl Lazio, Ugl, FederCisal, Usb, Uti e Atihanno espresso il loro malcontento all’amministrazione capitolina, rea di aver creato “una situazione ...