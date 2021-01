Xi a Davos: Covid e clima temi globali, Hong Kong e Taiwan affari nostri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre gli Usa di Joe Biden mandavano la portaerei Roosevelt nel Mar Cinese Meridionale di fronte a Taipei e il portavoce degli Esteri a Pechino, Zhao Lijian, reagiva ribadendo che “la Cina è ferma nell’opporsi risolutamente all’indipendenza di Taiwan e alle interferenze di forze esterne”, il presidente Xi Jinping concludeva il suo attesissimo intervento al Forum di Davos, che tra gli altri argomenti rilanciava il Multilateralismo e metteva in guardia il Mondo sui rischi legati a una nuova Guerra Fredda “che danneggerebbe tutti”. Un’esortazione a un futuro di Pace universale - magari sotto una nuova governance globale di Pechino – oppure una nemmeno troppo velata minaccia agli altri attori internazionali, in primis i “nuovi” Stati Uniti guidati da Biden? Volendo riassumere in estremissima sintesi le parole di Xi, potremmo dire così: “attenzione, noi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mentre gli Usa di Joe Biden mandavano la portaerei Roosevelt nel Mar Cinese Meridionale di fronte a Taipei e il portavoce degli Esteri a Pechino, Zhao Lijian, reagiva ribadendo che “la Cina è ferma nell’opporsi risolutamente all’indipendenza die alle interferenze di forze esterne”, il presidente Xi Jinping concludeva il suo attesissimo intervento al Forum di, che tra gli altri argomenti rilanciava il Multilateralismo e metteva in guardia il Mondo sui rischi legati a una nuova Guerra Fredda “che danneggerebbe tutti”. Un’esortazione a un futuro di Pace universale - magari sotto una nuova governance globale di Pechino – oppure una nemmeno troppo velata minaccia agli altri attori internazionali, in primis i “nuovi” Stati Uniti guidati da Biden? Volendo riassumere in estremissima sintesi le parole di Xi, potremmo dire così: “attenzione, noi ...

Al centro del summit che riunirà i potenti della Terra si parlerà del Covid, delle disuguaglianze sociali ma anche delle rivoluzioni che ci attendono

A quattro anni dalla sua ultima apparizione al convegno annuale del Wef, il presidente dell'ex Celeste Impero invoca maggior cooperazione globale sul fronte dell'economia, del commercio e della gestio

