Vaccino Pfizer, Emaleaks e il dietro le quinte della corsa all’approvazione. Ecco una parte della storia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosa accade dietro le quinte dei palcoscenici mediatici in cui i politici rilasciano dichiarazioni sull’arrivo in tempi brevi di vaccini contro il Covid? A quali pressioni sono sottoposti i funzionari e gli scienziati dell’Ema – l’agenzia che dovrebbe valutare serenamente ogni farmaco presentato per il mercato europeo – quando su giornali e tv appaiono date entro le quali questo o quel Vaccino sarà finalmente approvato? Uno squarcio su questo mondo è fornito dagli Emaleaks – un insieme di mail e documenti rubati all’Ema in un attacco informatico il 9 dicembre e riemersi – in parte – nel dark web. Il gruppo di giornalisti investigativi “Behind The Pledge” ha potuto esaminare questi documenti insieme al FattoQuotidiano.it e a Report, che vi dedicherà parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Cosa accadeledei palcoscenici mediatici in cui i politici rilasciano dichiarazioni sull’arrivo in tempi brevi di vaccini contro il Covid? A quali pressioni sono sottoposti i funzionari e gli scienziati dell’Ema – l’agenzia che dovrebbe valutare serenamente ogni farmaco presentato per il mercato europeo – quando su giornali e tv appaiono date entro le quali questo o quelsarà finalmente approvato? Uno squarcio su questo mondo è fornito dagli– un insieme di mail e documenti rubati all’Ema in un attacco informatico il 9 dicembre e riemersi – in– nel dark web. Il gruppo di giornalisti investigativi “Behind The Pledge” ha potuto esaminare questi documenti insieme al FattoQuotidiano.it e a Report, che vi dedicherà...

