Uomini e Donne, Carlotta Savorelli inorridita da un insulto shock (Di lunedì 25 gennaio 2021) Carlotta Savorelli, volto noto di Uomini e Donne, intende ora condividere con i follower, a mezzo social, uno sfogo circa alcuni attacchi ricevuti da un hater su una malattia, che negli anni l’ha segnata nel profondo, oltre che nell’aspetto. La dama, infatti, è affetta da una patologia cronica alla pelle, pertanto il suo più acerrimo hater le ha sferrato un affondo pesante sul suo aspetto fisico, che ha ferito Carlotta, tanto da voler stigmatizzare il body-shaming di cui è vittima, pubblicamente. Nel frattempo c’è chi si chiede, tra i telespettatori, come mai lei non figuri più al Trono over. Carlotta, anche al riguardo, ha fornito delle sue verità. Che la dama possa tornare a breve nello studio di Uomini e Donne? Carlotta ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 gennaio 2021), volto noto di, intende ora condividere con i follower, a mezzo social, uno sfogo circa alcuni attacchi ricevuti da un hater su una malattia, che negli anni l’ha segnata nel profondo, oltre che nell’aspetto. La dama, infatti, è affetta da una patologia cronica alla pelle, pertanto il suo più acerrimo hater le ha sferrato un affondo pesante sul suo aspetto fisico, che ha ferito, tanto da voler stigmatizzare il body-shaming di cui è vittima, pubblicamente. Nel frattempo c’è chi si chiede, tra i telespettatori, come mai lei non figuri più al Trono over., anche al riguardo, ha fornito delle sue verità. Che la dama possa tornare a breve nello studio di...

RaiTre : A Livorno arrivano donne e uomini da tutto il Paese. La città è elettrica tutti parlano di rivoluzione. Il 15 genna… - ItalianAirForce : #IlNostroBuongiorno dal Reparto Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali. “Ogni giorno le donne e gli uomini d… - 6000sardine : ??145 donne, uomini e bambini sono in balia delle onde a 15 miglia dalle coste libiche. Le possibilità al momento so… - twentyyearsgold : RT @heartshapedgirI: Ah quindi il televoto per gli uomini sarà flash mentre quello per le donne l'hanno fatto durare una settimana much to… - juventglo : #prelemi FINALISTE DONNE PRELEMI GIULIA POI STEFY FINALISTI UOMINI PIER . -