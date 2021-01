Ufficiale | Conte si dimette La Lega | il vostro tempo è scaduto

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Arriva l’ufficialità. Il presidente del Consiglio Giuseppesalirà al Quirinale domani, dopo un passaggio in Consiglio dei ministri per comunicare le sue intenzioni, per rassegnare le dimissioni. Lo si apprende da fonti di governo. E il commento dellaè caustico: il. Accompagnato da una caricatura die Casilino. Dovrebbe tenersi martedì mattina, alle 9, il Consiglio dei ministri in cui il premier Giuseppedovrebbe comunicare l’intenzione dirsi. L’ipotesi circolata nel pomeriggio era che il Cdm si sarebbe riunito in serata. Cambio di programma. Ancora qualche ora e poi il presidente del Consiglio dovrebbe quindi salire al Colle sempre domani.