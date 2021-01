Twitch ospiterà una imperdibile diretta con Reggie Fils-Aime, Jack Tretton e Robbie Bach (Di lunedì 25 gennaio 2021) Reggie Fils-Aimé, l'ex presidente di Nintendo of America, si unirà ai colleghi dell'E3 Jack Tretton e Robbie Bach per un dibattito sull'industria dei videogiochi, ospitata e trasmessa da Twitch nella nottata di mercoledì. Tretton è stato il volto americano dell'era PlayStation 3, alla guida di Sony Computer Entertainment America dal 2008 fino all'inizio del 2014. Bach ha guidato la divisione Microsoft Entertainment & Devices attraverso i lanci di Xbox e Xbox 360, prima di lasciare l'azienda nel 2010. Fils-Aimé, ovviamente, è stato una presenza storica durante le presentazioni all'E3, nei Nintendo Direct e nelle apparizioni televisive. La loro discussione sarà moderata dal content creator di Twitch ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021)-Aimé, l'ex presidente di Nintendo of America, si unirà ai colleghi dell'E3per un dibattito sull'industria dei videogiochi, ospitata e trasmessa danella nottata di mercoledì.è stato il volto americano dell'era PlayStation 3, alla guida di Sony Computer Entertainment America dal 2008 fino all'inizio del 2014.ha guidato la divisione Microsoft Entertainment & Devices attraverso i lanci di Xbox e Xbox 360, prima di lasciare l'azienda nel 2010.-Aimé, ovviamente, è stato una presenza storica durante le presentazioni all'E3, nei Nintendo Direct e nelle apparizioni televisive. La loro discussione sarà moderata dal content creator di...

IononDevo : RT @impusino: Abbiamo varato il canale Twitch, che ospiterà le due live in onda il giorno della partita: 'La mora, la bionda, la rossa... (… - gianninastar14 : RT @impusino: Abbiamo varato il canale Twitch, che ospiterà le due live in onda il giorno della partita: 'La mora, la bionda, la rossa... (… - Linerazzurra : RT @impusino: Abbiamo varato il canale Twitch, che ospiterà le due live in onda il giorno della partita: 'La mora, la bionda, la rossa... (… - DavidePaggiarin : RT @impusino: Abbiamo varato il canale Twitch, che ospiterà le due live in onda il giorno della partita: 'La mora, la bionda, la rossa... (… - NicoSpinelli8 : RT @impusino: Abbiamo varato il canale Twitch, che ospiterà le due live in onda il giorno della partita: 'La mora, la bionda, la rossa... (… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch ospiterà Twitch ospiterà una diretta dedicata all' industria del gaming con protagonista Reggie Fils-Aime e altri big del settore Zazoom Blog