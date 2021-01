Tommaso Zorzi | chi è l’ex fidanzato famoso?

Leggi su chenews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La vita sentimentale diè sempre stata sotto i riflettori, ma andiamo più a fondo e scopriamo chi sono gli ex dell’influencer, in particolare chi è? Fonte instagram (@, classe 1995, è un influencer e creator di Milano, noto al pubblico per aver preso parte frequentemente del programma Riccanza e per aver partecipato a Pechino Express. E’ uno dei protagonisti del Grande Fratello VIP, che andrà in scena stasera su canale 5, alle ore 21:45, condotto da Alfonso Signorini.è uno dei possibili finalisti del programma. LEGGI ANCHE >>>, un ex nella casa del GF? LEGGI ANCHE ...