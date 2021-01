Sci alpino | Christof Innerhofer | “Queste gale le ho fatte al 50% con la testa Paris si riscatterà subito”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021)ha chiuso al quarto posto il superG di Kitzbuehel, mancando il podio per soli quattro centesimi. L’altoatesino ha commentato così la sua gara: “Sapevo di aver fatto una bella prova, ma che non fosse perfetta. Sapevo di aver perso qualche decimo soprattutto nella parte iniziale appena dopo il salto. Ho comunque cercato di rischiare e sono stato premiato con un bel piazzamento”.ha spiegato le difficoltà della Streif anche in supergigante: “Ci sono quattro passaggi molto difficili e poi nel resto della pista bisogna rischiare tanto. Oggi la pista era molto ghiacciata ed era difficile avere delle buone sensazioni, perchè lo sci non entrava sempre come volevi ed era molto mosso. E’ un superG bellissimo e bisogna sempre avere grande coraggio”. L’altoatesino era arrivato a Kitzbuehel dopo ave superato la ...