Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli uomini dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di stanza all'aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero hanno sequestrato semi e talee di essenze arboree, per un peso complessivo di 900 grammi, a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gli uomini dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di stanza all'aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero hanno sequestrato semi e talee di essenze arboree, per un peso complessivo di 900 grammi, a ...

giuliog : RT @AnsaRomaLazio: Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro. Alghero,viaggiatore in arrivo da Kenya bloccato da agenti Doga… - AnsaRomaLazio : Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro. Alghero,viaggiatore in arrivo da Kenya bloccato da agenti… - AnsaSardegna : Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro. Alghero,viaggiatore in arrivo da Kenya bloccato da agenti… - sardanews : Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro - ansa_lazio : Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarca aereo Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro - Sardegna Agenzia ANSA Sbarca da aereo con piante sconosciute

(ANSA) – ALGHERO, 25 GEN – Gli uomini dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di stanza all’aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero hanno sequestrato semi e talee di essenze ...

Sbarca da aereo con piante sconosciute, scatta sequestro

Gli uomini dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di stanza all'aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero hanno sequestrato semi e talee di essenze arboree, per un peso complessivo di 900 grammi, a ...

(ANSA) – ALGHERO, 25 GEN – Gli uomini dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di stanza all’aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero hanno sequestrato semi e talee di essenze ...Gli uomini dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di stanza all'aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero hanno sequestrato semi e talee di essenze arboree, per un peso complessivo di 900 grammi, a ...