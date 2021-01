Roma, furbetti beccati a mangiare in trattoria (e non solo): ecco tutti i controlli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano i controlli negli esercizi pubblici della Polizia di Stato. Nelle ultime due settimane sono state riscontrate violazioni alla normativa anti-Covid in due trattorie, un negozio di kebab e tre bar. Queste sono le sei attività di ristorazione in cui nelle ultime due settimane non sono state rispettate le regole del nuovo Dpcm. I risultati sono stati conseguiti dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone. Leggi anche: Roma, clienti sorpresi a consumare nel bar: multa e chiusura del locale Complessivamente gli interventi all’interno di locali sono stati 30, e sono avvenuti sia grazie alle segnalazioni dei cittadina, sia durante i controlli sulle strade della città. Un bilancio di oltre 100 le persone identificate e più di un mese di chiusura provvisoria per i titolari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continuano inegli esercizi pubblici della Polizia di Stato. Nelle ultime due settimane sono state riscontrate violazioni alla normativa anti-Covid in due trattorie, un negozio di kebab e tre bar. Queste sono le sei attività di ristorazione in cui nelle ultime due settimane non sono state rispettate le regole del nuovo Dpcm. I risultati sono stati conseguiti dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone. Leggi anche:, clienti sorpresi a consumare nel bar: multa e chiusura del locale Complessivamente gli interventi all’interno di locali sono stati 30, e sono avvenuti sia grazie alle segnalazioni dei cittadina, sia durante isulle strade della città. Un bilancio di oltre 100 le persone identificate e più di un mese di chiusura provvisoria per i titolari ...

