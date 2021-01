Roma | accerchiano due ragazzine per picchiarle | è caccia alla baby gang

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nonostante il maltempo e i precedenti fatti di violenza al Pincio, sabato pomeriggio duesono state vittime di una (quasi) aggressione da parte di gruppo. Le due ragazze stavano camminando su Via Veneto, quando attorno alle 19:00 sono state accerchiate da un gruppo di loro coetanei. I ragazzi e le ragazze, tutti minorenni, cercavano in tutti i modi un pretesto per arrivare alle mani nei confronti delle due. Ambedue hanno ricevuto degli spintoni ma sono riuscite a fuggire via incontrando, per loro fortuna, una volante della Polizia a Largo Federico Fellini. Leggi anche:: ancora una rissa al Pincio tra giovanissimi, ecco cosa è successo Le due minorenni, agitate e spaventate, hanno raccontato l’avvenimento agli agenti che si sono subito recati sul posto. In Via Veneto gli agenti della Polizia hanno raccolto le ...