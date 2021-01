PS5 è boom in UK! +324% di giochi venduti

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Per quanto quello di PS5 sia stato il miglior lancio di sempre nella storia di PlayStation, i problemi a livello di scorte hanno anche avuto un impatto non indifferente in ambito software. D'altronde con meno console acquistabili ci sono menoper una certa piattaforma e si sa che i produttori di console guadagnano decisamente di più vendendo software piuttosto che hardware. Dopo alcune settimane difficili il mercato UK lancia però un segnale molto positivo. Iper PS5 hanno avuto unincredibile delrispetto alla settimana precedente (dati retail). I dati condivisi dimostrano che la disponibilità di alcune nuove console ha dato una grossa mano da questo punto di vista dato che Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls hanno visto un incremento di ...

Hitman 3 in cima alla classifica di vendite facendo meglio di Hitman 2. Per quanto quello di PS5 sia stato il miglior lancio di sempre nella storia di PlayStation, i problemi a livello di scorte hanno ...