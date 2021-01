Preferisci Joey | Dawson | Pacey o Jen? Scopri chi sei con il test di Dawson’s Creek

Leggi su chedonna

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Oggi vogliamore la tua personalità anni ’90: scegli il tuo preferito tra i personaggi di’sed ilci dirà chi sei! Inutile negare, lo sappiamo che anche tu sei in pieno “rewatch” di’s! Da quando il popolarissimo show è andato in onda per la prima volta, nel lontano 1998, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it