Papu al Siviglia | nessuna sorpresa Atteso domani per le visite

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Siviglia, trattativa chiusa per il #Papu #Gomez. Ci sono le firme tra l’#Atalanta e il club spag… - DiMarzio : Idea Papu Gomez per il #Siviglia: il club spagnolo ci pensa - DiMarzio : #PapuGomez - #Siviglia, avanti tutta: parti vicine - AlUniendo : RT @DiMarzio: #PapuGomez al #Siviglia: le cifre dell'operazione - manumj72 : RT @DiMarzio: #PapuGomez al #Siviglia: le cifre dell'operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Siviglia

Si è conclusa positivamente un'ora fa la trattativa tra Atalanta e Siviglia per il passaggio del Papu Gomez in Andalusia. Il giocatore, atteso nella giornata di domani in Spagna, firmerà un contratto ...Contratto fino al 2024, cessione a titolo definitivo per circa 7,5 milioni. Le società hanno trovato un accordo totale e l’argentino sarà in Spagna già nella giornata di domani, martedì 26 gennaio. Ac ...