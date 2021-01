LIVE – Super-G maschile Kitzbuehel 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Lascritta del-Gdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Si conclude la tre giorni di gare per i velocisti sulla Streif. Gli azzurri vanno a caccia di un buon risultato nell’ultima gara della tappa sulla pista austriaca. La gara è in programma lunedì 25 gennaio alle ore 10:45. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA12.25 – Con cinque sciatori ancora in gara, si può dire con cautela che il vincitore sia Vincent Kriechmayr. L’austriaco distacca di 12 centesimi lo svizzero Marco Odermatt e di 55 l’austriaco Matthias Mayer. Quarto il nostro Christof Innerhofer, a soli 59 centesimi dal leader e 4 centesimi ...