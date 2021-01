La Sampdoria torna alle origini. E Ramirez brilla (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Sampdoria vince e convince nel match contro il Parma: Gaston Ramirez, titolare dopo oltre un mese, brilla dietro le due punte La Sampdoria vince ma soprattutto convince nella trasferta del Tardini. Il tecnico Claudio Ranieri ha deciso di riproporre un modulo che Quagliarella e compagni conoscono bene, ossia un 4-3-1-2, cavallo di battaglia dell’ex Marco Giampaolo. Nonostante qualche imprecisione, torna a brillare Gaston Ramirez: il centrocampista uruguaiano, titolare dopo oltre un mese, si muove molto bene tra le linee, ripiegando in fase difensiva e incidendo in attacco. Ottimo l’assist a Keita per il definitivo 2-0 blucerchiato, meglio ancora l’atteggiamento dell’ex Southampton, parso molto meno nervoso e svogliato rispetto alle ultime ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lavince e convince nel match contro il Parma: Gaston, titolare dopo oltre un mese,dietro le due punte Lavince ma soprattutto convince nella trasferta del Tardini. Il tecnico Claudio Ranieri ha deciso di riproporre un modulo che Quagliarella e compagni conoscono bene, ossia un 4-3-1-2, cavallo di battaglia dell’ex Marco Giampaolo. Nonostante qualche imprecisione,re Gaston: il centrocampista uruguaiano, titolare dopo oltre un mese, si muove molto bene tra le linee, ripiegando in fase difensiva e incidendo in attacco. Ottimo l’assist a Keita per il definitivo 2-0 blucerchiato, meglio ancora l’atteggiamento dell’ex Southampton, parso molto meno nervoso e svogliato rispettoultime ...

