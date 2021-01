Klopp: «Non preoccupatevi, siamo uniti. Risolveremo i problemi» – VIDEO (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continua la crisi di risultati del Liverpool ma il tecnico Jurgne Klopp non ha perso fiducia nella sua squadra. Lo ha confermato lui stesso Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in FA Cup sul campo del Manchester United. Le sue parole. «Non ci sono dubbi sul fatto che io abbia fiducia. Ma avere fiducia non significa che non siamo critici di noi stessi. Non è che dico: “Abbiamo fatto tutto bene negli ultimi anni, quindi ora non mi interessa se fai degli errori”. Non funziona così. Viviamo la situazione al 100%. Ma non dovete preoccuparvi per noi, come gruppo siamo davvero uniti. E lo sappiamo. Se io ho un problema, tutti noi abbiamo un problema. Se un giocatore ha un problema, tutti abbiamo un problema. Tutto è un nostro problema al momento ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Continua la crisi di risultati del Liverpool ma il tecnico Jurgnenon ha perso fiducia nella sua squadra. Lo ha confermato lui stesso Il tecnico del Liverpool Jurgenha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in FA Cup sul campo del Manchester United. Le sue parole. «Non ci sono dubbi sul fatto che io abbia fiducia. Ma avere fiducia non significa che noncritici di noi stessi. Non è che dico: “Abbiamo fatto tutto bene negli ultimi anni, quindi ora non mi interessa se fai degli errori”. Non funziona così. Viviamo la situazione al 100%. Ma non dovete preoccuparvi per noi, come gruppodavvero. E lo sappiamo. Se io ho un problema, tutti noi abbiamo un problema. Se un giocatore ha un problema, tutti abbiamo un problema. Tutto è un nostro problema al momento ...

