Isola dei Famosi | Ciacci nel cast? Un professore di Amici rifiuta

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Spuntano altre indiscrezioni sulla nuova edizione del reality show con Ilary Blasi: si accende l'ipotesi sull'arrivo del costumista in Honduras e arriva un 'no' da parte di un volto noto del talent di Maria De Filippi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - GioLuna64 : RT @ProfCampagna: Uno dei castelli più suggestivi del Sud Italia si trova nel comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Crotone). La forte… - TRASHPERSON18 : ISOLA DEI FAMOSI 2021 ??@Parpiglia su Giornalettismo ci fa sapere che uno dei concorrenti sarà Giovanni Ciacci?? Vi piacerebbe? - girasol44247939 : RT @LAVonlus: ??Siamo tornati sull'isola-carcere di Gorgona con un veterinario e staff qualificato, per una nuova iniziativa, sterilizzando… - nchesenso : RT @ProfCampagna: Uno dei castelli più suggestivi del Sud Italia si trova nel comune di Isola Capo Rizzuto (provincia di Crotone). La forte… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Entrano a fare parte della memoria scritta tra le calli e i campi della città per non dimenticare l’orrore dello sterminio degli ebrei ...Facebook Shares Torna in carcere Dylan Foti, che nel 2016, assieme ad altri due complici all’epoca minorenni, uccise il panettiere Sebastiano Sortino, a Floridia, nel Siracusano. Deve scontare 16 anni ...