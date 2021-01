Il rapper 1727 wrldstar finisce in carcere: 'Ha picchiato la compagna ferendola gravemente' (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alghero Corretini, in arte 1727 wrldstar , autore del celebre video sui social 'Ho preso il muro fratellì ' è finito in manette. Secondo le prime indiscrezioni il rapper romano avrebbe picchiato ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alghero Corretini, in arte, autore del celebre video sui social 'Ho preso il muro fratellì ' è finito in manette. Secondo le prime indiscrezioni ilromano avrebbe...

