‘Il commissario Ricciardi’, cast, trama e curiosità della nuova fiction su Rai 1 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il momento di tagliare il nastro di partenza è arrivato per “Il commissario Ricciardi”, l’attesa fiction di Rai 1. Lino Guanciale darà vita a un nuovo personaggio, da lunedì 25 gennaio 2021, ispirato ai romanzi gialli di Maurizio De Giovanni “Il commissario Ricciardi”, uno tra i prodotti più attesi della stagione di Rai fiction Debutterà lunedì 25 gennaio “Il commissario Ricciardi”, con il grande e affascinante Lino Guanciale che interpreterà un agente della Mobile. La serie è stata tratta dalle opere di Maurizio De Giovanni, ed è ambientata negli Anni 30 a Napoli. Rai fiction e Clemart, con la direzione di Alessandro D’Alatri, l’hanno prodotta. La fiction è composta da sei episodi, Maurizio De Giovanni con Salvatore Basile, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il momento di tagliare il nastro di partenza è arrivato per “IlRicciardi”, l’attesadi Rai 1. Lino Guanciale darà vita a un nuovo personaggio, da lunedì 25 gennaio 2021, ispirato ai romanzi gialli di Maurizio De Giovanni “IlRicciardi”, uno tra i prodotti più attesistagione di RaiDebutterà lunedì 25 gennaio “IlRicciardi”, con il grande e affascinante Lino Guanciale che interpreterà un agenteMobile. La serie è stata tratta dalle opere di Maurizio De Giovanni, ed è ambientata negli Anni 30 a Napoli. Raie Clemart, con la direzione di Alessandro D’Alatri, l’hanno prodotta. Laè composta da sei episodi, Maurizio De Giovanni con Salvatore Basile, ...

Radio1Rai : In arrivo stasera su @RaiUno, con la regia di Alessandro D’Alatri, la nuova Fiction 'Il Commissario Ricciardi', per… - Tg3web : Lino Guanciale torna protagonista su Rai1 nell'attesa serie tv 'Il commissario Ricciardi', tratta dagli omonimi rom… - Agenzia_Ansa : 'Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci': così il Commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico… - Pis1976 : Io l'ho sempre detto che il Commissario era divertente. #Fortitudo ??????? - AACCdipendente : RT @RadiocorriereTv: Vi presento 'un eroico outsider' Sul #RadiocorriereTv da non perdere l'intervista a @LinoGuanciale, il racconto de… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Il commissario Coronavirus: Boccia, 'su vaccini Pfizer utilizzeremo tutti i muscoli dello Stato' Affaritaliani.it