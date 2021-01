Godzilla vs. Kong – Trailer Ufficiale Italiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano l’attesissimo faccia a faccia tra due icone nell’epica avventura “Godzilla vs. Kong“, diretta da Adam Wingard. Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra. ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano l’attesissimo faccia a faccia tra due icone nell’epica avventura “vs.“, diretta da Adam Wingard. Due leggende si scontrano in “vs”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico.e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di uninfuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra. ...

