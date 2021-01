Galeone | «Lozano è una ventata di freschezza E’ il mio pupillo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Giovannicompie 80 anni. Il Corriere dello Sport lo intervista. Parla del suo passato calcistico, di quanto si è divertito. «Io mi sono divertito sempre, mica solo quando ho vinto. E’ stato bello giocare ma anche allenare i ragazzi, i più puri: nel settore giovanile è stato uno spasso, ancora me lo ricordo quando provavo ad intortarli. Ho sempre avuto bisogno del contatto umano e lì ce n’era. Mentre ora stiamo chiusi in casa, come se ci avessero accoppati». Parla anche di Allegri. «In questo periodo senza certezze, Max non avrebbe problemi. Io capisco gli allenatori: non riesci ad allenarti e comunque, dopo aver preparato una partita, al sabato ti arriva il medico e ti dice che ci sono due positivi al Covid. Allegri se ne sbatterebbe degli assenti, lui inventa, trova soluzioni e vince». Anche al CorSport critica la costruzione dal basso, come ha fatto nelle ...