Flash News del 25 Gennaio 2021

Il 25 Gennaio del 2016 il rapimento in Egitto di Giulio Regeni, il giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo. A cinque anni da quella scomparsa, la verità e la giustizia sul suo omicidio sembrano ancora lontane. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha ricordato in un messaggio "dalle autorità Egiziane ci aspettiamo una risposta adeguata per la ricerca della verità". Il Capo dello Stato auspica un impegno comune dell'Europa sul caso Regeni. A Fiumicello, a Friuli, il Paese dove Giulio è nato e risiede la sua famiglia, il ricercatore viene ricordato in un parco a lui dedicato, con delle panchine gialle come simbolo (ne abbiamo parlato qui); Il Premier Conte continua gli incontro con le parti sociali per mettere a punto il Recovery Plan ma la situazione del Governo è ancora incerta, avanza l'ipotesi di una crisi pilotata per un Conte ter con ...

Alberto Maffei, componente della squadra di Coppa del mondo di slopestyle freesnow, ha subìto nell'ultima tappa di Coppa del mondo disputata a Laax (Svi) un trauma distorsivo con relativa lesione meni ...

