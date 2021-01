Elezioni Calabria | un sondaggio non sorride a De Magistris

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa candidatura a presidente della regionedi Luigi Desi scontra con la volontà dei sostenitori di Tesoro. O è almeno quanto emerge da unaperto ai follower della pagina. La maggior parte dei votanti infatti non è d’accordo su un passo indietro del leader Carlo Tansi per fare in modo che Desi candidi a presidente della Regione. Al quesito “siete d’accordo che Tansi faccia un passo indietro per far candidare dea presidente della regione?” hanno risposto 848 utenti, 454 dei quali contrari. I “sono d’accordo” sono stati invece 297, mentre 82 i neutrali e 15 gli indecisi. Dal campione di voti scaturisce l’indicazione negativa in merito al cambio di leadership alla guida ...