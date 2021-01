Cyberpunk 2077: dopo la patch 1.1 che ha introdotto un bug, CD Projekt al lavoro per un hotfix (Di lunedì 25 gennaio 2021) La patch 1.1 di Cyberpunk 2077 sembra causare bug aggiuntivi, uno dei quali è particolarmente fastidioso. Questo bug si riferisce alla missione Down on the Street. Questa missione della storia principale vede V incontrare l'NPC Takemura al molo di Channel Street a Japantown. Come parte di questa missione dovrete aspettare una chiamata di Takemura, ed è proprio qui il bug: il personaggio vi chiamerà ma starà in silenzio, fissando semplicemente V. Ora, CD Projekt RED attraverso Twitter ha dichiarato che il team è al lavoro per un hotfix che dovrebbe arrivare in tempi molto brevi. Intanto, per arginare il problema, lo studio di sviluppo ha pubblicato alcuni passi da fare in modo da bypassare il bug: Un workaround simile è stato scovato dai giocatori e coinvolgeva però Judy. Non ci resta ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) La1.1 disembra causare bug aggiuntivi, uno dei quali è particolarmente fastidioso. Questo bug si riferisce alla missione Down on the Street. Questa missione della storia principale vede V incontrare l'NPC Takemura al molo di Channel Street a Japantown. Come parte di questa missione dovrete aspettare una chiamata di Takemura, ed è proprio qui il bug: il personaggio vi chiamerà ma starà in silenzio, fissando semplicemente V. Ora, CDRED attraverso Twitter ha dichiarato che il team è alper unche dovrebbe arrivare in tempi molto brevi. Intanto, per arginare il problema, lo studio di sviluppo ha pubblicato alcuni passi da fare in modo da bypassare il bug: Un workaround simile è stato scovato dai giocatori e coinvolgeva però Judy. Non ci resta ...

