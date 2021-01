Crisi di governo, Tajani: non sosterremo una riedizione di questo esecutivo (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Noi abbiamo dato prova di collaborazione nazionale, ma non sosteniamo una riedizione di questo governo'. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sottolineando che 'l'ideale sarebbe un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Noi abbiamo dato prova di collaborazione nazionale, ma non sosteniamo unadi'. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, sottolineando che 'l'ideale sarebbe un ...

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - Mov5Stelle : Era già una crisi di governo immotivata agli occhi di tutti, ora mettono in mezzo la giustizia. Il @Mov5Stelle sta… - matteosalvinimi : #Salvini: Al presidente della Repubblica abbiamo detto: c'è un sistema scolastico nel caos, un sistema sanitario in… - Davideblu : RT @overallbi: Se siete contenti per le #dimissioni di @GiuseppeConteIT allora siete dei folli che si divertono a vedere bruciare il mondo… - Pedro69280970 : RT @FDI_Parlamento: L'Italia non merita questo schifo. La Meloni senza pietà su Conte -