Così il 5G può aiutarci a uscire più forti della crisi Covid-19. Scrive Ekholm (Ericsson) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Durante il Covid-19 la connettività è diventata parte ancora più rilevante delle infrastrutture critiche, aiutando le persone a lavorare, studiare e socializzare online in un modo completamente nuovo. Guardando al futuro, i governi devono impegnarsi a sfruttare al meglio il potenziale del 5G se vogliamo, da un lato, dimostrare di aver appreso dall'esperienza della pandemia e, dall'altro, affrontare problematiche ancora più grandi come il cambiamento climatico. Questi sono due dei messaggi chiave trattati durante il World Economic Forum, 5G Outlook Series terza parte, il cui ultimo capitolo è stato recentemente pubblicato e al quale Ericsson ha contribuito all'interno di un gruppo di lavoro multi-stakeholder. Cambio di paradigma A un anno dal suo inizio, molti dei nuovi comportamenti dovuti al Covid-19 sono ben ...

