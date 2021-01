Coronavirus, contagiati quattro carabinieri in una caserma del cratere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Sono quattro i carabinieri in servizio presso la locale stazione di Contursi Terme, risultati positivi al tampone per la ricerca del Coronavirus. Si tratta di tre militari e del maresciallo capo di stazione, contagiati dal Covid-19. Un numero, quello dei contagi tra i carabinieri, che nei giorni scorsi era salito a 5. Positivi ma asintomatici, i quattro militari si trovano ora in isolamento domiciliare presso le loro abitazioni. Sottoposta a sanificazione, la caserma invece, resta aperta e funzionante grazie al lavoro svolto da i militari risultati negativi ai tamponi per la ricerca del covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Sonoin servizio presso la locale stazione di Contursi Terme, risultati positivi al tampone per la ricerca del. Si tratta di tre militari e del maresciallo capo di stazione,dal Covid-19. Un numero, quello dei contagi tra i, che nei giorni scorsi era salito a 5. Positivi ma asintomatici, imilitari si trovano ora in isolamento domiciliare presso le loro abitazioni. Sottoposta a sanificazione, lainvece, resta aperta e funzionante grazie al lavoro svolto da i militari risultati negativi ai tamponi per la ricerca del covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

