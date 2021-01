Cagliari in ritiro da mercoledì: la decisione della società (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Cagliari andrà in ritiro a partire da mercoledì dopo la serie di sette sconfitte consecutive: questa la decisione della società Il Cagliari ha rinnovato la fiducia ad Eusebio Di Francesco: il rinnovo del contratto è stato comunicato ieri dopo la sconfitta contro il Genoa, la sesta consecutiva in campionato. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza rossoblu avrebbe optato per il ritiro a partire da mercoledì sera. Con questa mossa si spera ad una ripresa e ai primi punti nel 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilandrà ina partire dadopo la serie di sette sconfitte consecutive: questa laIlha rinnovato la fiducia ad Eusebio Di Francesco: il rinnovo del contratto è stato comunicato ieri dopo la sconfitta contro il Genoa, la sesta consecutiva in campionato. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza rossoblu avrebbe optato per ila partire dasera. Con questa mossa si spera ad una ripresa e ai primi punti nel 2021. Leggi su Calcionews24.com

