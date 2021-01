Allerta meteo in Italia: gravi i danni in tutta la penisola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel fine settimana è proseguito il maltempo in tutta l’Italia. Ciò ha costretto il Dipartimento della Protezione Civile, in seguito alla constatazione di situazioni potenzialmente dannose, ad emettere un Bollettino di criticità Nazionale e di Allerta meteo. Allerta meteo “arancione” Sono sei le Regioni Italiane nelle quali è stata dichiarata l’Allerta meteo “arancione”: si tratta principalmente dell’Emilia-Romagna, a cui seguono il Lazio, l’Umbria, la Calabria, la Basilicata e il Molise. Nel corso della notte, l’Appennino Tosco-Emiliano è stato coperto da mezzo metro di neve; in particolar modo il cosiddetto Passo delle Radici, valico che separa l’Emilia dalla Toscana. Quanto accaduto, ha reso necessaria la chiusura del lato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nel fine settimana è proseguito il maltempo inl’. Ciò ha costretto il Dipartimento della Protezione Civile, in seguito alla constatazione di situazioni potenzialmente dannose, ad emettere un Bollettino di criticità Nazionale e di“arancione” Sono sei le Regionine nelle quali è stata dichiarata l’“arancione”: si tratta principalmente dell’Emilia-Romagna, a cui seguono il Lazio, l’Umbria, la Calabria, la Basilicata e il Molise. Nel corso della notte, l’Appennino Tosco-Emiliano è stato coperto da mezzo metro di neve; in particolar modo il cosiddetto Passo delle Radici, valico che separa l’Emilia dalla Toscana. Quanto accaduto, ha reso necessaria la chiusura del lato ...

DPCgov : ??Lunedì #25gennaio ?? Venti da forti a burrasca al Centro-Sud ?? Mareggiate lungo le coste esposte ????… - DPCgov : ???? #allertaROSSA, sabato #23gennaio, su parte dell'Emilia-Romagna ???? #allertaARANCIONE su tre regioni e ??… - zazoomblog : Puglia maltempo: allerta per vento Protezione civile previsioni meteo - #Puglia #maltempo: #allerta #vento… - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 25/01/2021 diramato dal @DPCgov ieri 24/01/… - antonellotroya : Nubifragi in Calabria. Oggi allerta meteo -