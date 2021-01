Abruzzo | 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino

Leggi su tpi

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Valeria Mella, Gianmarco Degni sono i quattroda ieri, domenica 24 gennaio, in zona Valle Majelama, sul massiccio del, in. “L’ipotesi è quella che una valanga posso averli travolti. Noi però stiamo lavorando per trovare quattro persone vive, che al momento sono disperse”, ha dichiarato Fabio Manzocchi, Capo stazione del Cnsas di Avezzano. Le ricerche, durate tutta la notte, non hanno dato esito positivo anche a causa delle difficilissime condizioni meteo. Questa mattina, infatti, dopo l’individuazione del segnale del cellulare di uno deirilevato dall’elicottero AV169 della Gdf nella zona sotto al colle del Bicchero, 5 uomini del Soccorsi Alpino del comando provinciale della Guardia di Finanza ...