Tomori e le prime parole in rossonero | “Maldini è il miglior difensore della storia | ho scelto il 23 per Michael Jordan”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il nuovodel Milan Fikayoha parlato ai microfoni di Milan TVsua nuova esperienza: “Hodi venire al Milan perché è una squadra dalla grandecon grandI giocatori. Ovviamente adesso la squadra è in un buon momento ed è un’opportunità a cui non potevo dire di no. Per me è un grande onore essere qui”. Sulla telefonata di: “Quando mi hanno chiamato la prima volta sono rimasto sorpreso, poi ho parlato con Paolo, ilnelladel calcio, mi ha chiesto di venire qui. Da lì ho capito che qui è dove volevo essere, dove volevo venire a giocare. Anche per imparare da lui. Ora sono molto felice di essere qui.Carattere? Fuori dal campo sono una persona molto ...