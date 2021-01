Sono 300 i medici caduti per il Covid ma “non chiamateci eroi” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 25 gennaio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

LegaSalvini : INCAPACI! ???? GLI ERRORI DI CALCOLO DEL GOVERNO SONO COSTATI 300 MILIONI AI CITTADINI DELLA #LOMBARDIA! - borghi_claudio : @LucaBizzarri Beh si. Io poi nella mia breve esperienza finora di politico per esempio ho visto uno che ha fatto qu… - stanzaselvaggia : Sono state vaccinate (con prime dosi) 1.300.000 persone in Italia. Nessun morto. Nessuna reazione allergica grave.… - carseri : RT @GiuseppePalma78: In base al numero dei tamponi effettuati, la percentuale dei contagiati è del 5,3%. Era arrivata al 16%. Il numero dei… - Fra_dal1897 : Comunque, su 720 episodi di Naruto, 300 sono filler (non è che ho sparato un numero a caso, sono realmente 300) -