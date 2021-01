Santana: “Non è facile giocare nel Palermo. Io come Ibra? Rispondo così. E’ colpa mia se…” (Di domenica 24 gennaio 2021) Parola a Mario Alberto Santana.Diversi sono stati i temi trattati dal capitano del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Teramo, andato in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", terminato con il risultato di 1-1: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero, alle condizioni fisiche dell'argentino. Ma non solo..."Abbiamo regalato purtroppo i primi 25 minuti della partita al Teramo e loro hanno trovato il gol. giocare nel Palermo non è facile per nessuno. Anche io quando arrivai da giovane ebbi qualche problema di ambientamento, devi essere pronto a vivere in una grande città e a saper gestire le difficoltà. Abbiamo una squadra piena di giovani e dobbiamo essere bravi anche noi a farli esprimere al meglio", sono state le sue parole.RUOLO - ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Parola a Mario Alberto.Diversi sono stati i temi trattati dal capitano del, intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Teramo, andato in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", terminato con il risultato di 1-1: dalle prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero, alle condizioni fisiche dell'argentino. Ma non solo..."Abbiamo regalato purtroppo i primi 25 minuti della partita al Teramo e loro hanno trovato il gol.nelnon èper nessuno. Anche io quando arrivai da giovane ebbi qualche problema di ambientamento, devi essere pronto a vivere in una grande città e a saper gestire le difficoltà. Abbiamo una squadra piena di giovani e dobbiamo essere bravi anche noi a farli esprimere al meglio", sono state le sue parole.RUOLO - ...

Parla Mario Alberto Santana. Il capitano del Palermo ha commentato il pari contro il Teramo, allineandosi alle parole del tecnico Boscaglia che aveva sottolineato come i rosa avessero regalato i primi ...

Palermo-Teramo, le ufficiali:

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Teramo, valevole per la 20a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 12:30. PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 5 P ...

