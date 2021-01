Sami Modiano, chi è la moglie Selma Doumalar: la loro storia (Di domenica 24 gennaio 2021) Selma Doumalar è da 62 anni la moglie di Sami Modiano, sopravvissuto allo sterminio nazista e uno degli ultimi testimoni della Shoah. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Da ben 62 anni Selma Doumalar è la moglie di Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni della Shoah, un “orrore che non può L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 24 gennaio 2021)è da 62 anni ladi, sopravvissuto allo sterminio nazista e uno degli ultimi testimoni della Shoah. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Da ben 62 anniè ladi, uno degli ultimi testimoni della Shoah, un “orrore che non può L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : Questa sera a #CTCF, In occasione del #GiornodellaMemoria del 27 gennaio, avremo con noi @VeltroniWalter, autore de… - nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - petergomezblog : “Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz”, il libro di Sami Modiano: “Non sono un uomo come gli altri, la m… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF, In occasione del #GiornodellaMemoria del 27 gennaio, avremo con noi @VeltroniWalter, autore del lib… - Profilo3Marco : RT @chetempochefa: Domenica su @RaiTre da @fabfazio nel corso della puntata di #CTCF avremo @CottarelliCPI e Paolo Mieli, Sigfrido Ranucci,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sami Modiano Giorno della Memoria, Sami Modiano, testimone d'amore, raccontato ai ragazzi - Lifestyle Agenzia ANSA Sami Modiano, chi è il superstite dell’Olocausto sopravvissuto ad Auschwitz

90 anni e una vita da raccontare, Sami Modiano si è mostrato in tv per il vaccino contro il Covid. Ma ecco chi è l'uomo che è sopravvissuto ad Auschwitz.

Che tempo che fa, i fratelli Baresi fra gli ospiti di Fabio Fazio con Amadeus e Mollica

Stasera, domenica 24 gennaio su Rai3 a partire dalle 20, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio , con Luciana Littizzetto, ...

90 anni e una vita da raccontare, Sami Modiano si è mostrato in tv per il vaccino contro il Covid. Ma ecco chi è l'uomo che è sopravvissuto ad Auschwitz.Stasera, domenica 24 gennaio su Rai3 a partire dalle 20, nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio , con Luciana Littizzetto, ...